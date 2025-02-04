«Цінностей на 52 млн грн отримали, ВАКС виніс 16 обвинувальних вироків» – НАБУ у звітах про виконання програми за кошти США вказувало як показник кількість вироків Антикорсуду

Звітуючи за програмою, профінансованою США на 80,8 млн грн, НАБУ в якості показника виконання вказувало кількість винесених Вищим антикорупційним судом обвинувальних вироків

Для фінансування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) міжнародні партнери запустили кілька донорських програм. Деякі з них – зокрема через Посольство США в Україні – фінансують роботу НАБУ безпосередньо, через інші – фінансують усю антикорупційну інфраструктуру, зокрема ВАКС і САП.

Прикметно, що за певними програмами НАБУ звітувало до Кабміну за форматом – «отримали 52 млн грн, скерували до суду 59 кримінальних проваджень, ВАКС виніс 16 обвинувальних вироків».

Тобто, НАБУ заразом звітувало і за кількість обвинувальних вироків Вищого антикорупційного суду України в рамках виконання програми, яку фінансували США. Хоча, як відомо, ВАКС намагається відмежувати себе від антикорупційної інфраструктури.

«Судово-юридична газета», спираючись на дані Кабміну про проекти донорської допомоги, плани публічних закупівель та звіти антикорупційних органів, проаналізувала, через які програми фінансували НАБУ. Нагадаємо, раніше ми аналізували, скільки коштів виділили донори на фінансування ВАКС.

1) Проект «Посилення спроможності антикорупційних органів у протидії високопосадовій корупції в Україні» №5598.

Вартість – 4 млн доларів США. Проект почався з липня 2024 року і розрахований на 2 роки, до червня 2026 року.

Отримувачі коштів – Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура, які одночасно є його бенефіціарами.

Виконавцем проекту виступає Відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні. Партнером з розвитку тут виступав Уряд США через Державний департамент США.

Ці 4 млн доларів згідно плану закупівлі мали бути розподілені так: 2,5 млн для НАБУ і 1,5 – для САП. Зокрема, профінансували обладнання, закупівлю детектора брехні, проведення консультаційних сесій і тренінгів, броньовані автівки, послуги з комунікацій тощо. Нижче наводимо відповідний план закупівлі.

2) Проект «Посилення спроможності антикорупційних органів у протидії високопосадовій корупції в Україні» №4985.

Слід зауважити, що проект №5598 це, вочевидь, нова фаза цієї програми, яка почалася з липня 2024 року. А до цього НАБУ теж отримувало кошти через відповідного партнера з США за програмою з іншим номером – №4985.

Так, зі звіту НАБУ за період з 1 січня 2023 року по червень 2023 року випливає, що до цього уряд США через Держдеп виділив за програмою №4985 з аналогічною назвою більше 52 млн грн. «За період реалізації проекту міжнародної технічної допомоги НАБУ отримало матеріальних та нематеріальних цінностей у натуральній формі на загальну суму 52 044 684,93 грн» - пише НАБУ у звіті за перше півріччя 2023 року.

При цьому Бюро у своєму звіті до Кабміну в якості досягнення запланованих цілей програми вказує на «кількісні» та «якісні» показники.

Так, кількісним показником у звіті за перше півріччя 2023 року за виконання донорської програми НАБУ зазначає, що упродовж І півріччя 2023 року детективами НАБУ спільно з прокурорами САП скеровано до суду 59 кримінальних проваджень за обвинуваченням 148 осіб. Також зазначає, що у 2022 році притягнуло до відповідальності 63 особи.

В якості якісного критерію виконання поставлених програмою завдань НАБУ зазначає, що з 1 січня 2023 року по 30 червня 2023 року набрали сили 16 вироків щодо 22 осіб. А упродовж І півріччя 2022 року набрали законної сили 17 вироків щодо 21 особи.

Звітуючи вже за весь 2023 рік, НАБУ вказало, що у 2023 році отримало у рамках проекту №4985, який фінансувався коштами США, цінностей на 37,566 млн грн, а за весь період дії програми – на 80,88 млн грн.

Знов-таки, в якості кількісних та якісних критеріїв виконання програми Бюро вказує на кількість осіб, стосовно яких скеровані провадження до суду, а також на кількість вироків ВАКС, які набрали законної сили. При цьому показником вказується саме кількість обвинувальних вироків, без виправдувальних.

«Протягом 2023 року набрали законної сили 46 обвинувальних вироків щодо 64 осіб. Натомість упродовж 2022 року набрали сили законної сили 29 обвинувальних вироків щодо 36 осіб» - відзвітувало НАБУ.

Аналогічно НАБУ звітувало і у 2022 році.

Нижче наводимо звіти та плани закупівель на 2,5 млн доларів, які були передбачені в рамках проекту №4985 і виконавцем по яких виступав Відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні.

3) Проект «Скоординована підтримка NCA правоохоронному сектору в Україні» №5077-1.

Вартість 400 тисяч фунтів стерлінгів. Проект розраховано до березня 2025 року.

Отримувач коштів – Національне антикорупційне бюро України

Виконавець Фонд із запобігання конфліктів, сприяння стабільності та безпеці, Посольство Великої Британії в Україні.

Ці 400 тисяч були передбачені для тренінгів з розслідування корупції за участі британських експертів та інших партнерів (зокрема на проживання, переліт, кейтеринг, організацію презентацій), закупівлю сертифікованих курсів тощо.

4) Проект «Підтримка реформи сектору кримінальної юстиції в Україні» №5190

Загальна вартість проекту 5,57 млн доларів. Партнер з розвитку – Держеп США, Відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні. Виконавець – Міжнародна організація права розвитку (ІDLО)

Отримувач і бенефіціар – Національне антикорупційне бюро .

Тут 450,6 тисяч доларів було передбачено на послуги національних та міжнародних експертів і тренерів та 63 тисячі доларів на подорожі національних та міжнародних експертів. Нижче наводимо план закупівлі за проектом 5190.

5) Проект «Підтримка реформи сектору кримінальної юстиції в Україні (фаза VII)» №5190-3

Вартість проекту 13 670 000 доларів США. Проект розраховано до серпня 2025 року.

Бенефіціарами тут, за даними Кабміну, мали виступати НАБУ та Офіс Генерального прокурора.

Виконавці – Відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні та Міжнародна організація права розвитку (ІDLО). Партнер з розвитку – Держеп США.

З цих коштів 751 тисяч доларів США мало піти на послуги міжнародних та національних експертів, тренерів, відрядження експертів до ОГП, послуги зовнішніх консультантів, 86 тисяч доларів – на переклад, 20,3 тисяч на оренду, 354, 4 тисячі на витрат на послуги агента з нерухомості, дизайну та друку, оренду офісів тощо. Ще 55,35 тисяч доларів – на подорожі експертів в межах країни та за кордон – готелі, квитки на літак, оформлення візи тощо. Основні витрати – 8 млн доларів – на обладнання.

Отримувачами виступали Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Тренінговий центр прокурорів України, м. Київ, прокуратура автономної Республіки Крим та міста Севастополя, м. Київ та обласні прокуратури.

6) Програма «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні (EUACI)» - Фаза ІІІ №5444

Вартість 17,5 млн євро. Проект розраховано до квітня 2027 року.

За даними Кабміну, серед отримувачів (які одночасно є бенефіціарами) були визначені:

Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики

Національне антикорупційне бюро України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Мінінфраструктури України

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Вищий антикорупційний суд

Виконавець проекту – Міністерство закордонних справ Данії.

Як випливає зі звіту НАБУ за 2023 рік, за період реалізації цього проекту, який тоді мав №3582-04 у попередніх фазах І та ІІ, з 2016 по 2023 роки НАБУ отримало цінностей на загальну суму 54,9 млн грн. З них на 5,1 млн грн у 2023 році та на 10,4 млн у 2022 році.

Нижче наводимо плани закупівель та відповідні звіти НАБУ.

Автор: Наталя Мамченко

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