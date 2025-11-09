У ТЦК нагадали алгоритм повернення з СЗЧ

Опублікували алгоритм для добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Донецький обласний ТЦК нагадав, що повернення до військової служби військових, які здійснили СЗЧ відбувається відповідно до Кримінального кодексу України та Алгоритму дій посадових осіб щодо прийому військових згідно з окремим дорученням Головнокомандувача ЗСУ.

Слід насамперед зазначити, що відповідно до частини 5 статті 401 КК України військовий, який під час дії воєнного стану вперше вчинив кримінальне правопорушення, пов’язане із самовільним залишенням частини, може бути звільнений від кримінальної відповідальності в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України.

Для цього такий військовослужбовець має:

а) звернутися до одного із батальйонів резерву або до підрозділу ВСП.

У разі звернення до ВСП військовому дадуть направлення або доставлять до батальйону резерву.

У батальйоні резерву можна перевірити наявність даних щодо нього у Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР), отримати інформацію про слідчого, також там налагоджена система проведення судових засідань у режимі онлайн.

б) звернутися із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до своєї колишньої або іншої військової частини, іншого місця служби.

Якщо самовільне залишення частини відбулось не більше 3 діб тому, то:

а) кримінальна відповідальність не передбачена

б) військовий повинен повернутися до частини, яку залишив;

в) після повернення для нього відновлюються виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

Якщо військовослужбовець знаходився у СЗЧ більше 3 діб, то:

а) правоохоронні органи за фактом скоєння правопорушення вносять відомості до ЄРДР;

б) після цього військовий особисто у письмовій формі звертається до командира (начальника) військової частини (установи) для отримання письмової згоди на подальше проходження служби;

в) маючи таку згоду, військовослужбовець надає прокурору, органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції), суду клопотання про намір повернутися на службу та додає письмову згоду командира;

г) після цього матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності направляються до суду, який ухвалює відповідне рішення;

д) військовослужбовець надає командиру рішення суду та повертається на службу.

Якщо СЗЧ було вчинене повторно або військовослужбовець не бажає повернутись на службу, то:

а) правоохоронні органи вносять відомості до ЄРДР;

б) після затримання такому військовослужбовцю обирають запобіжний захід;

в) стосовно нього направляється до суду обвинувальний акт;

г) суд виносить вирок (за вчинення СЗЧ передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.