В ТЦК напомнили алгоритм возвращения из СЗЧ

Опубликован порядок добровольного возвращения военнослужащих, самовольно оставивших часть.

Донецкий областной ТЦК напомнил, что возвращение к военной службе военнослужащих, совершивших СЗЧ, происходит в соответствии с Уголовным кодексом Украины и Алгоритмом действий должностных лиц по приему военнослужащих согласно отдельному поручению Главнокомандующего ВСУ.

Согласно части 5 статьи 401 УК Украины, военнослужащий, который во время действия военного положения впервые совершил уголовное правонарушение, связанное с самовольным оставлением части, может быть освобожден от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Украины.

Для этого военнослужащий должен:

а) обратиться в один из батальонов резерва или в подразделение ВСП.

В случае обращения в ВСП военнослужащему выдадут направление или доставят его в батальон резерва.

В батальоне резерва можно проверить наличие данных о нем в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР), получить информацию о следователе, а также там налажена система проведения судебных заседаний в онлайн-режиме.

б) обратиться с ходатайством к следователю, прокурору или в суд о намерении вернуться в свою прежнюю или другую воинскую часть, либо другое место службы.

Если самовольное оставление части произошло не более 3 суток назад:

а) уголовная ответственность не предусмотрена;

б) военнослужащий должен вернуться в часть, которую покинул;

в) после возвращения для него восстанавливаются выплаты денежного обеспечения, а также продовольственное, вещевое и другие виды обеспечения.

Если военнослужащий находился в СЗЧ более 3 суток:

а) правоохранительные органы вносят сведения о правонарушении в ЕРДР;

б) после этого военнослужащий письменно обращается к командиру воинской части (учреждения) для получения письменного согласия на дальнейшее прохождение службы;

в) имея такое согласие, военнослужащий подает прокурору, органу досудебного расследования (ГБР или Нацполиции), суду ходатайство о намерении вернуться на службу и прилагает письменное согласие командира;

г) после этого материалы для освобождения такого военнослужащего от уголовной ответственности направляются в суд, который принимает соответствующее решение;

д) военнослужащий предоставляет командиру решение суда и возвращается на службу.

Если СЗЧ было совершено повторно или военнослужащий не желает возвращаться на службу:

а) правоохранительные органы вносят сведения в ЕРДР;

б) после задержания военнослужащему избирается мера пресечения;

в) в отношении него направляется в суд обвинительный акт;

г) суд выносит приговор (за совершение СЗЧ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет).

