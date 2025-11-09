На Полтавщині чоловік двічі відмовився від повістки — як його покарали

На Полтавщині перед судом постав чоловік, який двічі відмовився від повістки.

Фото: dermiskrada.dosvit.org.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У місті Карлівка Полтавської області суд розглянув справу чоловіка, який двічі відмовився від отримання повістки та проходження ВЛК. Про це повідомляє «Суспільне».

Як зазначає видання, 12 жовтня чоловік відмовився від проходження військово-лікарської комісії у приміщенні ТЦК, про що склали відповідний акт. Також 24 жовтня він повторно відмовився від отримання повістки та проходження ВЛК. Поважних причин на те обвинувачений не мав.

Свою провину чоловік визнав та погодився на розгляд справи без його участі. Також просив призначити йому штраф.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 337 КК України «Ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів» та призначив покарання у виді штрафу у розмірі 5100 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.