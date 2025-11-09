  1. Судебная практика
В Полтавской области мужчина дважды отказался от повестки — как его наказали

11:31, 9 ноября 2025
В Полтавской области перед судом предстал мужчина, который дважды отказался от получения повестки.
Фото: dermiskrada.dosvit.org.ua
В городе Карловка Полтавской области суд рассмотрел дело мужчины, который дважды отказался получить повестку и пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Об этом сообщает «Суспільне».

Как отмечает издание, 12 октября мужчина отказался проходить военно-врачебную комиссию в помещении территориального центра комплектования, о чем был составлен соответствующий акт. Также 24 октября он повторно отказался от получения повестки и прохождения ВВК. Уважительных причин для этого обвиняемый не имел.

Свою вину мужчина признал и согласился на рассмотрение дела без его участия. Также он попросил назначить ему штраф.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 337 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от воинского учета или учебных (специальных) сборов» и назначил наказание в виде штрафа в размере 5100 гривен.

