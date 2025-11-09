В Полтавской области мужчина дважды отказался от повестки — как его наказали
В городе Карловка Полтавской области суд рассмотрел дело мужчины, который дважды отказался получить повестку и пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Об этом сообщает «Суспільне».
Как отмечает издание, 12 октября мужчина отказался проходить военно-врачебную комиссию в помещении территориального центра комплектования, о чем был составлен соответствующий акт. Также 24 октября он повторно отказался от получения повестки и прохождения ВВК. Уважительных причин для этого обвиняемый не имел.
Свою вину мужчина признал и согласился на рассмотрение дела без его участия. Также он попросил назначить ему штраф.
Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 337 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от воинского учета или учебных (специальных) сборов» и назначил наказание в виде штрафа в размере 5100 гривен.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.