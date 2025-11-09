  1. В Україні

У Пенсійному фонді роз’яснили, які внески та податки сплачують домашні працівники

11:49, 9 листопада 2025
Домашньою працею вважається діяльність, що здійснюється регулярно не менше ніж 40 годин на місяць.
Фото: movu.ch
В Україні зростає кількість людей, які працюють у сфері домашньої праці — допомагають по господарству, доглядають за дітьми чи літніми людьми, прибирають або готують їжу.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, що держава врегулювала правовий статус та порядок офіційного працевлаштування таких працівників.

ХТО ТАКИЙ ДОМАШНІЙ ПРАЦІВНИК

Домашній працівник — це фізична особа, яка виконує оплачувану роботу для домогосподарства (а не для підприємства чи організації).

Домашньою працею вважається діяльність, що здійснюється регулярно не менше ніж 40 годин на місяць.

Якщо робота виконується епізодично або меншої тривалості — вона не підпадає під визначення «домашньої праці».

Не допускається прийняття на роботу домашнім працівником особи, яка не досягла 16-річного віку.

СПЛАТА ВНЕСКІВ І ПОДАТКІВ

Домашні працівники, які працюють легально, сплачують:

— 18 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

— 1,5 % військового збору;

— 22 % єдиного соціального внеску (ЄСВ) — за умови добровільної участі у системі соціального страхування.

«Такі платежі забезпечують страховий стаж та доступ до соціальних послуг — пенсій, допомог, виплат у разі тимчасової непрацездатності або нещасного випадку», - додали у ПФ.

