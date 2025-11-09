В Пенсионном фонде разъяснили, какие взносы и налоги уплачивают домашние работники

Домашним трудом считается деятельность, осуществляемая регулярно не менее 40 часов в месяц.

Фото: movu.ch

В Украине растет количество людей, занятых в сфере домашнего труда — тех, кто помогает по хозяйству, ухаживает за детьми или пожилыми людьми, убирает или готовит еду.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что государство урегулировало правовой статус и порядок официального трудоустройства таких работников.

КТО ТАКОЙ ДОМАШНИЙ РАБОТНИК

Домашний работник — это физическое лицо, выполняющее оплачиваемую работу для домохозяйства (а не для предприятия или организации).

Если работа выполняется эпизодически или меньшей продолжительности — она не подпадает под определение «домашнего труда».

Не допускается прием на работу домашним работником лица, не достигшего 16-летнего возраста.

УПЛАТА ВЗНОСОВ И НАЛОГОВ

Домашние работники, работающие легально, уплачивают:

— 18 % налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

— 1,5 % военного сбора;

— 22 % единого социального взноса (ЕСВ) — при условии добровольного участия в системе социального страхования.

«Такие платежи обеспечивают страховой стаж и доступ к социальным услугам — пенсиям, пособиям, выплатам в случае временной нетрудоспособности или несчастного случая», — добавили в Пенсионном фонде.

