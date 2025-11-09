У Ірландії суддям дозволили використовувати штучний інтелект, але є обмеження

У рекомендаціях сказано, що судді мають використовувати ШІ лише у спосіб, який відповідає «основному обов’язку забезпечувати цілісність і достовірність юридичних досліджень та аналізу, на яких ґрунтується судове рішення».

Ірландським суддям дозволили користуватися інструментами штучного інтелекту, такими як ChatGPT, для підготовки виступів, коротких викладів матеріалів і виконання адміністративних завдань, однак заборонили застосовувати їх для юридичних досліджень або аналітики, пише Irish Legal News.

Видання зазначає, що це перші офіційні рекомендації для ірландських суддів щодо «відповідального використання генеративного ШІ». Документ був підготовлений судовим комітетом улітку минулого року й значною мірою повторює аналогічні вказівки, запроваджені в Англії та Уельсі.

Документ містить базові пояснення щодо принципів роботи генеративного ШІ та окреслює можливості його безпечного використання суддями, адвокатами й навіть сторонами у процесі без представників.

Перші формальні рекомендації були розроблені спеціальним судовим комітетом, створеним головним суддею Доналом О’Доннелом.

У 11-сторінковому документі зазначено, що судді мають використовувати ШІ лише у спосіб, який відповідає «основному обов’язку забезпечувати цілісність і достовірність юридичних досліджень та аналізу, на яких ґрунтується судове рішення».

Будь-яке застосування генеративного ШІ, наголошується в документі, повинно бути узгоджене з «обов’язком судової влади захищати незалежність і доброчесність системи правосуддя та основоположні права людини».

Рекомендації чітко зазначають: «Судді залишаються відповідальними за свої рішення».

Також наголошено, що якщо помічники або інші співробітники суду використовують ШІ, вони мають повідомити про це відповідного суддю, аби той міг «звернути особливу увагу на перевірку результатів їхньої роботи».

У документі окремо розглянуто етичні ризики, питання авторського права, захисту персональних даних, а також попереджено про небезпеку «гендерних і расових упереджень» у моделях ШІ та можливість «ненавмисного розголошення конфіденційної інформації».

Рекомендації також регулюють використання ШІ іншими учасниками судового процесу — адвокатами, баристерами й особами без юридичного представництва. Серед викликів — поширення технологій deepfake та випадки, коли ШІ створює вигадані посилання на судові рішення.

