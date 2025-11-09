В Ирландии судьям разрешили использовать искусственный интеллект, но есть ограничения

В рекомендациях указано, что судьи должны применять ИИ только таким образом, который соответствует «основной обязанности обеспечивать целостность и достоверность юридических исследований и анализа, на которых основывается судебное решение».

Ирландским судьям разрешили пользоваться инструментами искусственного интеллекта, такими как ChatGPT, для подготовки выступлений, кратких обзоров материалов и выполнения административных задач, однако им запрещено применять ИИ для юридических исследований или аналитики, пишет Irish Legal News.

Издание отмечает, что это первые официальные рекомендации для ирландских судей относительно «ответственного использования генеративного ИИ». Документ был подготовлен судебным комитетом летом прошлого года и во многом повторяет аналогичные указания, внедренные в Англии и Уэльсе.

В документе содержатся базовые разъяснения принципов работы генеративного ИИ и очерчены возможности его безопасного использования судьями, адвокатами и даже сторонами процесса без юридических представителей.

Первые формальные рекомендации были разработаны специальным судебным комитетом, созданным главным судьей Доналом О’Доннеллом.

В 11-страничном документе отмечается, что судьи должны использовать ИИ только таким образом, который соответствует «основной обязанности обеспечивать целостность и достоверность юридических исследований и анализа, на которых основывается судебное решение».

Любое применение генеративного ИИ, подчеркивается в документе, должно соответствовать «обязанности судебной власти защищать независимость и добропорядочность системы правосудия и основные права человека».

В рекомендациях четко сказано: «Судьи остаются ответственными за свои решения».

Также подчеркивается, что если помощники или другие сотрудники суда используют ИИ, они обязаны уведомить об этом соответствующего судью, чтобы тот мог «уделить особое внимание проверке результатов их работы».

В документе отдельно рассматриваются этические риски, вопросы авторского права, защиты персональных данных, а также предупреждается об опасности «гендерных и расовых предубеждений» в моделях ИИ и о возможности «непреднамеренного раскрытия конфиденциальной информации».

Рекомендации также регулируют использование ИИ другими участниками судебного процесса — адвокатами, барристерами и лицами без юридического представительства. Среди вызовов названы распространение технологий deepfake и случаи, когда ИИ создает вымышленные ссылки на судебные решения.

