На кордоні затримали чоловіків, які заплатили 42 тисячі доларів за нелегальний перехід

Прикордонники затримали чоловіків, які планували здійснити нелегальний перехід через кордон. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби.

Як з’ясувалося, жителі Київської, Вінницької та Волинської областей намагалися незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

«Допомагав їм у цьому адміністратор одного з телеграм-каналів, який дистанційно керував «мандрівниками». Не маючи жодних гарантій успішного переправлення, чоловіки наперед сплатили на його криптогаманець 42 тис. доларів США», - заявили у ДПСУ.

Зазначається, що під час затримання порушники, почувши голосові звернення прикордонників про зупинку, вдалися до втечі.

«Проте службова собака Віччі професійно спрацювала та допомогла зупинити спритників», - підкреслили прикордонники.

Стосовно порушників складено протоколи про вчинення ними адміністративного правопорушення за ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровано до суду.

