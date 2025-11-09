  1. В Україні

На кордоні затримали чоловіків, які заплатили 42 тисячі доларів за нелегальний перехід

12:25, 9 листопада 2025
Стосовно порушників складено протоколи про вчинення ними адміністративного правопорушення.
На кордоні затримали чоловіків, які заплатили 42 тисячі доларів за нелегальний перехід
Фото: dpsu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прикордонники затримали чоловіків, які планували здійснити нелегальний перехід через кордон. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби.

Як з’ясувалося, жителі Київської, Вінницької та Волинської областей намагалися незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

«Допомагав їм у цьому адміністратор одного з телеграм-каналів, який дистанційно керував «мандрівниками». Не маючи жодних гарантій успішного переправлення, чоловіки наперед сплатили на його криптогаманець 42 тис. доларів США», - заявили у ДПСУ.

Зазначається, що під час затримання порушники, почувши голосові звернення прикордонників про зупинку, вдалися до втечі.

«Проте службова собака Віччі професійно спрацювала та допомогла зупинити спритників», - підкреслили прикордонники.

Стосовно порушників складено протоколи про вчинення ними адміністративного правопорушення за ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровано до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Державна прикордонна служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]