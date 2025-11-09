На границе задержали мужчин, заплативших 42 тысячи долларов за нелегальный переход

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.

Пограничники задержали мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы.

Как выяснилось, жители Киевской, Винницкой и Волынской областей пытались незаконно перейти приднестровский участок украинско-молдавской границы.

«Помогал им в этом администратор одного из телеграм-каналов, который дистанционно руководил “путешественниками”. Не имея никаких гарантий успешной переправы, мужчины заранее перевели на его криптокошелек 42 тысячи долларов США», — сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что во время задержания нарушители, услышав голосовые обращения пограничников с требованием остановиться, попытались бежать.

«Однако служебная собака Виччи профессионально сработала и помогла остановить беглецов», — подчеркнули в пограничной службе.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Дела направлены в суд.

