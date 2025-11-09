  1. В Україні

З допомогою ШІ суддями зможуть бути інженери та консультанти, — суддя з Сінгапуру

11:13, 9 листопада 2025
Суддя з Сінгапуру вважає, що у майбутньому суддя не обов’язково матиме юридичну освіту.
З допомогою ШІ суддями зможуть бути інженери та консультанти, — суддя з Сінгапуру
Фото: myattorneyisarobot.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Штучний інтелект зможе трансформувати судову систему Сінгапуру — включно з роллю суддів. Про це заявив суддя Айден Сюй, який очолює напрям трансформації та інновацій у судовій системі Сінгапуру, пише CNA.

Суддя зазначив, що багато хто вже вважає, що генеративний ШІ може вплинути на робочі місця в юридичному секторі — навіть на його власну посаду.

Однак, за його словами, штучний інтелект навряд чи повністю замінить людей. Навпаки — технології можуть зробити можливим призначення суддів навіть без формальної юридичної освіти.

«Є велика ймовірність, що для того, щоб бути суддею, вам не обов’язково потрібно бути юристом», — сказав суддя, додавши, що поява повністю штучного «судді» чи «адвоката» найближчим часом малоймовірна.

За його словами, людський фактор залишиться невід’ємною частиною суддівської роботи — у вирішенні справ, оцінці достовірності свідчень та визначенні справедливого результату.

Суддя Сюй також припустив, що спеціалізовані юридичні знання можуть стати менш важливими протягом наступних 10–20 років у міру розвитку штучного інтелекту.

Наприклад, суддя з сімейного права майбутнього може зосередитися не стільки на юридичних деталях, скільки на психологічній підтримці чи консультуванні подружніх пар, які проходять через розлучення, тоді як ШІ забезпечуватиме юридичний супровід.

Або ж інженер зможе виконувати роль судді у справах, що стосуються будівельних спорів, отримуючи додаткову допомогу від штучного інтелекту.

«Саме в цьому напрямі, на мою думку, може розвиватися система. І, можливо, я ще встигну побачити це за свого життя. Упевнений, що роль юристів також зміниться», — зазначив суддя Сюй, який розпочав кар’єру у Верховному суді в 1997 році як помічник суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя штучний інтелект ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]