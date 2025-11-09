З допомогою ШІ суддями зможуть бути інженери та консультанти, — суддя з Сінгапуру

Суддя з Сінгапуру вважає, що у майбутньому суддя не обов’язково матиме юридичну освіту.

Фото: myattorneyisarobot.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Штучний інтелект зможе трансформувати судову систему Сінгапуру — включно з роллю суддів. Про це заявив суддя Айден Сюй, який очолює напрям трансформації та інновацій у судовій системі Сінгапуру, пише CNA.

Суддя зазначив, що багато хто вже вважає, що генеративний ШІ може вплинути на робочі місця в юридичному секторі — навіть на його власну посаду.

Однак, за його словами, штучний інтелект навряд чи повністю замінить людей. Навпаки — технології можуть зробити можливим призначення суддів навіть без формальної юридичної освіти.

«Є велика ймовірність, що для того, щоб бути суддею, вам не обов’язково потрібно бути юристом», — сказав суддя, додавши, що поява повністю штучного «судді» чи «адвоката» найближчим часом малоймовірна.

За його словами, людський фактор залишиться невід’ємною частиною суддівської роботи — у вирішенні справ, оцінці достовірності свідчень та визначенні справедливого результату.

Суддя Сюй також припустив, що спеціалізовані юридичні знання можуть стати менш важливими протягом наступних 10–20 років у міру розвитку штучного інтелекту.

Наприклад, суддя з сімейного права майбутнього може зосередитися не стільки на юридичних деталях, скільки на психологічній підтримці чи консультуванні подружніх пар, які проходять через розлучення, тоді як ШІ забезпечуватиме юридичний супровід.

Або ж інженер зможе виконувати роль судді у справах, що стосуються будівельних спорів, отримуючи додаткову допомогу від штучного інтелекту.

«Саме в цьому напрямі, на мою думку, може розвиватися система. І, можливо, я ще встигну побачити це за свого життя. Упевнений, що роль юристів також зміниться», — зазначив суддя Сюй, який розпочав кар’єру у Верховному суді в 1997 році як помічник суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.