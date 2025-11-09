С помощью ИИ судьями смогут быть инженеры и консультанты, — судья из Сингапура

Судья из Сингапура считает, что в будущем судья не обязательно будет иметь юридическое образование.

Фото: myattorneyisarobot.com

Искусственный интеллект сможет трансформировать судебную систему Сингапура — включая роль самих судей. Об этом заявил судья Айден Сюй, руководитель направления трансформации и инноваций в судебной системе Сингапура, пишет CNA.

Судья отметил, что многие уже считают, что генеративный ИИ может повлиять на рабочие места в юридическом секторе — даже на его собственную должность.

Однако, по его словам, искусственный интеллект вряд ли полностью заменит людей. Напротив — технологии могут сделать возможным назначение судей даже без формального юридического образования.

«Есть большая вероятность, что для того, чтобы быть судьей, вам не обязательно нужно быть юристом», — сказал он, добавив, что появление полностью искусственного «судьи» или «адвоката» в ближайшее время маловероятно.

По его словам, человеческий фактор останется неотъемлемой частью судейской работы — в разрешении споров, оценке достоверности показаний и определении справедливого результата.

Судья Сюй также предположил, что специализированные юридические знания могут стать менее важными в течение ближайших 10–20 лет по мере развития искусственного интеллекта.

Например, судья по семейным делам будущего сможет сосредоточиться не столько на юридических деталях, сколько на психологической поддержке или консультировании супружеских пар, проходящих через развод, в то время как ИИ обеспечит юридическое сопровождение.

Или инженер сможет выполнять роль судьи в делах, касающихся строительных споров, получая дополнительную помощь от искусственного интеллекта.

«Именно в этом направлении, на мой взгляд, может развиваться система. И, возможно, я еще успею увидеть это при своей жизни. Уверен, что роль юристов тоже изменится», — отметил судья Сюй, начавший карьеру в Верховном суде в 1997 году как помощник судей.

