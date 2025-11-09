Пенсійний фонд роз’яснив особливості виплати пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні

Виплата пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні, має певні особливості.

Під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) йому виплачується 25 % призначеної пенсії. Виплата пенсії здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому пенсіонер зарахований на повне державне утримання. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області.

Якщо розмір пенсії перевищує вартість утримання в установі (закладі), виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менше 25 % призначеної пенсії.

Особам, які одержують пенсію за особливі заслуги згідно зі статтею 14 Закону України № 1767-ІІІ від 01.06.2000 «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» і перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), така пенсія виплачується у призначеному розмірі.

Якщо у пенсіонера, який перебуває на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), є непрацездатні члени сім’ї, які перебувають на його утриманні, пенсія виплачується таким чином: 25 % самому пенсіонерові, а інша частина пенсії, але не більше ніж 50 % призначеного розміру пенсії – зазначеним членам сім’ї.

Якщо пенсіонер не проживав у закладі, а був у лікарні чи відпустці, то з дати його вибуття до дати повернення включно йому виплачуватимуть пенсію у призначеному розмірі.

ПФ додав, що дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується у повному розмірі та перераховується на їхні поточні рахунки в банку.

Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50 % призначеної пенсії у зв’язку з втратою годувальника та перераховується на їхні поточні рахунки в банку.

