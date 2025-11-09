  1. В Україні

Пенсійний фонд роз’яснив особливості виплати пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні

13:02, 9 листопада 2025
Виплата пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні, має певні особливості.
Пенсійний фонд роз’яснив особливості виплати пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні
Фото: chasdiy.org
Під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) йому виплачується 25 % призначеної пенсії. Виплата пенсії здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому пенсіонер зарахований на повне державне утримання. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області.

  • Якщо розмір пенсії перевищує вартість утримання в установі (закладі), виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менше 25 % призначеної пенсії.
  • Особам, які одержують пенсію за особливі заслуги згідно зі статтею 14 Закону України № 1767-ІІІ від 01.06.2000 «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» і перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), така пенсія виплачується у призначеному розмірі.
  • Якщо у пенсіонера, який перебуває на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), є непрацездатні члени сім’ї, які перебувають на його утриманні, пенсія виплачується таким чином: 25 % самому пенсіонерові, а інша частина пенсії, але не більше ніж 50 % призначеного розміру пенсії – зазначеним членам сім’ї.
  • Якщо пенсіонер не проживав у закладі, а був у лікарні чи відпустці, то з дати його вибуття до дати повернення включно йому виплачуватимуть пенсію у призначеному розмірі.

ПФ додав, що дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується у повному розмірі та перераховується на їхні поточні рахунки в банку.

Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50 % призначеної пенсії у зв’язку з втратою годувальника та перераховується на їхні поточні рахунки в банку.

