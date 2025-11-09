Пенсионный фонд разъяснил особенности выплаты пенсии лицам, находящимся на полном государственном обеспечении
Во время пребывания пенсионера на полном государственном обеспечении в соответствующем учреждении (заведении) ему выплачивается 25 % назначенной пенсии. Выплата осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер был зачислен на полное государственное обеспечение. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области.
- Если размер пенсии превышает стоимость содержания в учреждении, выплачивается разница между пенсией и стоимостью содержания, но не менее 25 % назначенной пенсии.
- Лицам, получающим пенсию за особые заслуги согласно статье 14 Закона Украины №1767-III от 01.06.2000 «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» и находящимся на полном государственном обеспечении, такая пенсия выплачивается в полном назначенном размере.
- Если у пенсионера, находящегося на полном государственном обеспечении, есть нетрудоспособные члены семьи, находящиеся на его иждивении, пенсия распределяется так: 25 % выплачивается самому пенсионеру, а оставшаяся часть, но не более 50 % назначенного размера, — указанным членам семьи.
- Если пенсионер временно не проживал в учреждении (например, находился в больнице или в отпуске), то за период с даты его выбытия до даты возвращения ему выплачивается пенсия в полном назначенном размере.
Пенсионный фонд добавил, что детям-сиротам за период пребывания на полном государственном обеспечении пенсия по случаю потери кормильца выплачивается в полном размере и перечисляется на их текущие банковские счета.
Другим детям, находящимся на полном государственном обеспечении, выплачивается 50 % назначенной пенсии по случаю потери кормильца, которая также перечисляется на их банковские счета.
