Шмыгаль сообщил, сколько граждан подали заявки на «Зимнюю еПоддержку» и как они потратили деньги

По словам Дениса Шмыгаля, больше всего украинцы тратят средства «Зимней еПоддержки» на оплату коммунальных услуг.

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что более 13 млн граждан подали заявки на получение средств в рамках программы «Зимняя еПоддержка» и из них почти 12 млн уже получили выплаты. Об этом он сказал во время заседания правительства 4 февраля.

По его словам, больше всего украинцы тратят средства Зимней еПоддержки на оплату коммунальных услуг — 56%, а также направляют их на покупку лекарств, книг и донаты на ВСУ.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что успешно работает еще одна программа «Зимней поддержки» – «Доступные субсидии».

«Около 3 млн семей получают помощь от государства на оплату коммунальных услуг. Это субсидии и жилищные льготы, которые мы предоставляем каждому, кто в них нуждается. Оформить субсидию можно через 15 минут, в том числе онлайн», — подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что еще 250 тысяч домохозяйств из прифронтовых общин получили более 3,4 млрд. грн. на покупку дров и угля. Речь идет о выплате в размере до 21 тысячи гривен на семью для домохозяйств, не имеющих отопления из-за боевых действий и других причин.

Кроме того, тарифы на газ, тепло и свет остаются без изменений до конца отопительного сезона. Как подчеркнул Денис Шмыгаль, также Правительство дифференцировало тариф на электричество потребителям, использующим электроотопительные установки.

Кроме того, с 29 января этого года заработала субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц, доступная семьям, тратящим более 20% своих доходов на аренду.

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