Шмигаль повідомив, скільки громадян подали заявки на «Зимову єПідтримку» та як вони витратили гроші

За словами Дениса Шмигаля, найбільше українці витрачають кошти «Зимової єПідтримки» на оплату комунальних послуг.

Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що понад 13 млн громадян подали заявки на отримання коштів в межах програми «Зимова є Підтримка» і з них майже 12 млн вже отримали виплати. Про це він сказав під час засідання уряду 4 лютого.

За його словами, найбільше українці витрачають кошти Зимової єПідтримки на оплату комунальних послуг — 56%, а також спрямовують їх на купівлю ліків, книг та донати на ЗСУ.

Денис Шмигаль підкреслив, що успішно працює ще одна програма «Зимової підтримки» — «Доступні субсидії».

«Майже 3 млн родин отримують допомогу від держави на оплату комунальних послуг. Це субсидії та житлові пільги, які ми надаємо кожному, хто їх потребує. Оформити субсидію можна за 15 хвилин, зокрема онлайн», — наголосив прем’єр-міністр.

Він додав, що ще 250 тисяч домогосподарств з прифронтових громад отримали понад 3,4 млрд грн на купівлю дров та вугілля. Мова йде про виплату в розмірі до 21 тисячі гривень на родину для домогосподарств, які не мають опалення через бойові дії та інші причини.

Крім того, тарифи на газ, тепло і світло залишаються без змін до кінця опалювального сезону. Як підкреслив Денис Шмигаль, також Уряд диференціював тариф на електрику споживачам, які використовують електроопалювальні установки.

Крім того, з 29 січня цього року запрацювала субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб, яка доступна родинам, які витрачають більше 20% своїх доходів на оренду.

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