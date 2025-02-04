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Шмигаль повідомив, скільки громадян подали заявки на «Зимову єПідтримку» та як вони витратили гроші

16:56, 4 лютого 2025
За словами Дениса Шмигаля, найбільше українці витрачають кошти «Зимової єПідтримки» на оплату комунальних послуг.
Шмигаль повідомив, скільки громадян подали заявки на «Зимову єПідтримку» та як вони витратили гроші
Фото: kmu.gov.ua
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що понад 13 млн громадян подали заявки на отримання коштів в межах програми «Зимова є Підтримка» і з них майже 12 млн вже отримали виплати. Про це він сказав під час засідання уряду 4 лютого.

За його словами, найбільше українці витрачають кошти Зимової єПідтримки на оплату комунальних послуг — 56%, а також спрямовують їх на купівлю ліків, книг та донати на ЗСУ.

Денис Шмигаль підкреслив, що успішно працює ще одна програма  «Зимової підтримки» —  «Доступні субсидії».

«Майже 3 млн родин отримують допомогу від держави на оплату комунальних послуг. Це субсидії та житлові пільги, які ми надаємо кожному, хто їх потребує. Оформити субсидію можна за 15 хвилин, зокрема онлайн»,  — наголосив прем’єр-міністр.

Він додав, що ще 250 тисяч домогосподарств з прифронтових громад отримали понад 3,4 млрд грн на купівлю дров та вугілля. Мова йде про виплату в розмірі до 21 тисячі гривень на родину для домогосподарств, які не мають опалення через бойові дії та інші причини.

Крім того, тарифи на газ, тепло і світло залишаються без змін до кінця опалювального сезону. Як підкреслив Денис Шмигаль, також Уряд диференціював тариф на електрику споживачам, які використовують електроопалювальні установки.

Крім того, з 29 січня цього року запрацювала субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб, яка  доступна родинам, які витрачають більше 20% своїх доходів на оренду.

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Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль

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