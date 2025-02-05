НАБУ отримало цінностей в об’ємі 80,88 млн грн від програми США на протидію високопосадовій корупції

В рамках лише однієї з програм – на протидію високопосадовій корупції – НАБУ отримало фінансування від США на 80,88 млн грн.

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) отримало 80,88 млн грн від США за програмою «Посилення спроможності антикорупційних органів у протидії високопосадовій корупції в Україні» №4985. Партнером з розвитку виступав Уряд США через Державний департамент США.

Так, зі звіту НАБУ за 2023 рік за цією програмою випливає, що «за період реалізації проекту міжнародної технічної допомоги НАБУ отримало матеріальних та нематеріальних цінностей у натуральній формі на загальну суму 80 888 258,23 грн». Тобто, більше 2 млн доларів США. З них у 2023 році отримано 37,56 млн грн.

Бюро у своєму звіті до Кабміну в якості досягнення запланованих цілей програми вказує на «кількісні» та «якісні» критерії.

Так, кількісним показником у звіті за 2023 рік за виконання донорської програми НАБУ зазначає, що упродовж 2023 року детективами Головного підрозділу детективів спільно з прокурорами САП скеровано до суду 105 кримінальних проваджень щодо 238 осіб.

А якісним показником виконання цієї програми від уряду США НАБУ вказує кількість обвинувальних вироків, які виніс Вищий антикорупційний суд.

«Протягом 2023 року набрали законної сили 46 обвинувальних вироків щодо 64 осіб. Натомість упродовж 2022 року набрали законної сили 29 обвинувальних вироків щодо 36 осіб», зазначає НАБУ.

Аналогічно НАБУ звітувало і у 2022 році.

Слід зазначити, що з липня 2024 року почалася нова фаза цієї програми, вже за №5598.

Вартість нової програми – 4 млн доларів США. Проект розрахований на 2 роки, до червня 2026 року.

Отримувачі коштів – Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура, які одночасно є його бенефіціарами.

Виконавцем проекту виступає Відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні. Партнером з розвитку тут виступає Уряд США через Державний департамент США.

Ці 4 млн доларів згідно плану закупівлі мали бути розподілені так: 2,5 млн доларів для НАБУ і 1,5 млн доларів – для САП. Зокрема, на фінансування купівлі обладнання, закупівлю детектора брехні, проведення консультаційних сесій і тренінгів, броньовані автівки, послуги з комунікацій тощо.

Детальніше про інші програми, через які фінансували НАБУ, можна прочитати за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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