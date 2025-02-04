Заява Трампа про рідкоземельні метали — це пункт Плану перемоги, — Офіс Президента

Але Україні потрібні гарантії безпеки, щоб ресурси не потрапили до РФ.

Президент США Дональд Трамп запропонував обмін рідкоземельних металів з України на військову допомогу США, що відповідає одному з пунктів українського Плану перемоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Президента.

Зазначається, що спільний видобуток рідкоземельних металів пропонується в плані, але потрібні гарантії безпеки, щоб ресурси не потрапили до Росії.



"Це було пунктом плану перемоги. У нас є спеціальні ресурси, зокрема рідкоземельні ресурси, уран, літій, титан, і важливо, щоб це не дісталося Росії", – пише видання.



Але підкреслюється, що спочатку потрібні гарантії безпеки, щоб гарантувати захист рідкоземельних ресурсів від росіян.

Видання пише, що саме це питання Президент України Володимир Зеленський обговорював на зустрічі з Дональдом Трампом ще восени.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», в межах Плану перемоги, який презентував Володимир Зеленський 16 жовтня 2024 року, Україна пропонувала ЄС і США укласти угоди про інвестиції у видобуток урану, титану і літію.

Президент тоді заявляв, що «в Україні зосереджені природні ресурси, і зокрема критично важливі метали ціною в трильйони доларів США. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які посилять у глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ».

Дональд Трамп погодився з пропозицією України. Так, він хоче домовитися про угоду щодо постачання рідкоземельних металів, ключових елементів, що використовуються в електроніці, в обмін на допомогу.

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