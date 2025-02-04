Заявление Трампа о редкоземельных металлах – это пункт Плана победы, — Офис Президента

Но Украина нуждается в гарантиях безопасности, чтобы ресурсы не попали в РФ.

Президент США Дональд Трамп предложил обмен редкоземельных металлов с Украины на военную помощь США, соответствующий одному из пунктов украинского Плана победы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Президента.

Отмечается, что общая добыча редкоземельных металлов предлагается в плане, но необходимы гарантии безопасности, чтобы ресурсы не попали в Россию.

"Это было пунктом плана победы. У нас есть специальные ресурсы, в том числе редкоземельные ресурсы, уран, литий, титан, и важно, чтобы это не досталось России", – пишет издание.

Но подчеркивается, что сначала нужны гарантии безопасности, чтобы гарантировать защиту редкоземельных ресурсов от россиян.

Издание пишет, что именно этот вопрос Владимир Зеленский обсуждал на встрече с Дональдом Трампом еще осенью.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в рамках Плана победы, презентованного Президентом Владимиром Зеленским 16 октября 2024 года, Украина предлагала ЕС и США заключить соглашения об инвестициях в добычу урана, титана и лития.

Президент тогда заявлял, что «в Украине сосредоточены природные ресурсы, и в частности, критически важные металлы ценой в триллионы долларов США. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции либо Россию и её союзников, либо Украину и демократический мир».

Дональд Трамп согласился с предложением Украины. Так, Трамп хочет договориться о соглашении по поставке редкоземельных металлов, используемых в электронике ключевых элементов в обмен на помощь.

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