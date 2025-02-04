У семьи экс-руководителя одного из районных ТЦК Харькова могут конфисковать люксовые авто на сумму свыше 3,4 млн грн

САП обратилась с иском к ВАКС о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства.

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У семьи бывшего руководителя одного из районных ТЦК и СП города Харькова могут конфисковать люксовые автомобили на сумму более 3,4 млн грн.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, в начале 2024 года было начато досудебное расследование по уголовному производству по ст. 366-2 УК Украины о возможном недекларировании имущества правоохранительницей из Харькова, которое является его женой.

Указывается, что в ходе досудебного расследования работники Бюро обнаружили в пользовании семьи руководителя районного ТЦК и СП города два новых люксовых автомобиля оформленных на тещу.

«Имеющиеся у следствия материалы свидетельствуют, что родственники должностного лица могут в соответствии с правами полностью распоряжаться этими активами. Вместе с этим работники Бюро установили отсутствие законных доходов у семьи должностного лица и его тещи для покупки таких автомобилей», - сказали там.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре уточнили, что речь идет о двух новых люксовых автомобилях общей стоимостью 3 423 000 грн, приобретенных в 2022–2023 годах.

Следовательно, САП обратилась с иском к ВАКС о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства.

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