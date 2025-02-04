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У родини екскерівника одного з районних ТЦК Харкова можуть конфіскувати люксові авто на суму понад 3,4 млн грн

11:12, 4 лютого 2025
САП звернулася із позовом до ВАКС про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.
У родини екскерівника одного з районних ТЦК Харкова можуть конфіскувати люксові авто на суму понад 3,4 млн грн
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У родини колишнього керівника одного з районних ТЦК та СП міста Харкова можуть конфіскувати люксові автомобілі на суму понад 3,4 млн грн.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, на початку 2024 року було розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 366-2 КК України щодо можливого недекларування майна правоохороницею з Харкова, яка є його дружиною.

Вказується, що під час здійснення досудового розслідування працівники Бюро виявили у користуванні родини керівника районного ТЦК та СП міста два нові люксові автомобілі оформлені на тещу.

«Наявні у слідства матеріали засвідчують, що родичі посадовця можуть згідно із правами повністю розпоряджатися цими активами. Разом із цим працівники Бюро встановили відсутність законних доходів у родини посадовця та його тещі для придбання таких автомобілів», - поянили там.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі уточнили, що мова йде про два нових люксових автомобіля загальною вартістю 3 423 000 грн, що були придбані у 2022–2023 роках

Відтак САП звернулася із позовом до ВАКС про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

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САП НАЗК Харків ДБР ТЦК

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