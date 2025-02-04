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Верховный Суд подтвердил правомерность наложения штрафа НКРЭКУ на поставщика природного газа и определил подход к пропорциональности санкций

10:57, 4 февраля 2025
Особенности привлечения НКРЭКУ к ответственности поставщика природного газа за нарушение лицензионных условий – позиция Верховного Суда.
Верховный Суд подтвердил правомерность наложения штрафа НКРЭКУ на поставщика природного газа и определил подход к пропорциональности санкций
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Верховный Суд по делу № 120/13093/23 оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанций, подтвердив правомерность наложения Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), штрафа на поставщика природного газа за нарушение лицензионных условий.

Суди першої та апеляційної інстанцій дослідили обставини правопорушень ТОВ «Вінницягаз Збут», їх обсяг та тривалість, врахували негативні наслідки та заперечення позивачем фактів вчинення порушень та дійшли висновку, що порушення пункту 1 глави 1 розділу ХIV Кодексу газотранспортної системи та пункту 4.1 Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2497, пункту 24 Правила постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 30 серпня 2015 року № 2496,  несвоєчасне збалансування портфоліо балансування, відсутність повідомлення споживача про зміну умов договору, невиконання зобов’язань щодо зарахування переплат або їх повернення за вимогою споживача та неподання фінансової звітності, в сукупності відповідають санкції у вигляді штрафу в розмірі 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 тис. грн).

Верховний Суд звернув увагу на те, що діапазон штрафу від 3000 до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, визначений підпунктом «б» пункту 5 частини четвертої статті 59 Закону України від 22 вересня 2016 року № 1540-VIII «Про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», надає Регулятору право встановлювати конкретний розмір штрафної санкції в цих суттєвих межах.

У цій справі суди попередніх інстанцій не виявили обставин, які б свідчили про необґрунтованість штрафу або його надмірний тягар для суб’єкта господарювання, а також оцінили обсяг порушення Ліцензійних умов, наслідки правопорушення для інтересів ринку природного газу, співмірність (пропорційність) накладеної санкції і наявність об’єктивних підстав для встановлення саме такого розміру.

Верховний Суд також сформулював правову позицію щодо застосування принципу пропорційності між порушенням і покаранням під час накладення на суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг санкції, передбаченої пунктом 2 частиною другою статті 22 Закону № 1540-VIII, про те, що:

- розмір штрафу має відповідати ступеню тяжкості правопорушення  та забезпечити баланс між негативними наслідками для суб`єкта господарювання та цілями, на досягнення яких спрямоване рішення.

- при накладанні санкцій обов’язково має бути враховувано поведінку суб`єкта господарювання, обставини правопорушення та його наслідки;

- застосування санкції має бути ефективним та забезпечувати стримуючий вплив для запобігання порушенням надалі.

Постанова Верховного Суду від 7 листопада 2024 року у справі №120/13093/23 (адміністративне провадження № К/990/17793/24).

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд санкции судебная практика НКРЕКП газ

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