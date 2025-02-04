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Дональд Трамп почав обговорення ідеї Плану перемоги Зеленського щодо розробки українських копалин

09:24, 4 лютого 2025
Раніше Президент Зеленський в межах Плану перемоги запропонував союзникам укласти угоду щодо інвестування та захисту цінних металів.
Дональд Трамп почав обговорення ідеї Плану перемоги Зеленського щодо розробки українських копалин
Фото: unian.ua
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», в межах Плану перемоги, який презентував Президент Володимир Зеленський 16 жовтня 2024 року, Україна пропонувала ЄС і США укласти угоди про інвестиції у видобуток урану, титану і літію.

Президент тоді заявляв, що «в Україні зосереджені природні ресурси, і зокрема критично важливі метали ціною в трильйони доларів США. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які посилять у глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ».

Президент США Дональд Трамп погодився з пропозицією України. Про це повідомляє The Guardian.

Так, Трамп хоче домовитися про угоду щодо постачання рідкоземельних металів, ключових елементів, що використовуються в електроніці, в обмін на допомогу.

Президент США зазначив, що він отримав повідомлення від української сторони про готовність укласти відповідну угоду, передає АР.

«Я хочу мати безпеку рідкоземельних елементів. Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. У них велика рідкісна земля. І я хочу безпеки рідкоземельних елементів, і вони готові це зробити», — сказав Трамп.

Як відомо, Україна володіє запасами кольорових і рідкоземельних металів, зокрема берилію, цирконію, танталу, а також комплекс фосфорних рідкоземельних і рідкометальних руд.

За оцінкою Forbes за 2023 рік, сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає до $15 трлн. При цьому понад 70% загальної суми припада­ють на три області — Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.

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