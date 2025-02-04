Дональд Трамп начал обсуждение идеи Плана победы Зеленского по разработке украинских ископаемых

Ранее Президент Зеленский в рамках Плана победы предложил союзникам заключить соглашение по инвестированию и защите ценных металлов.

Фото: unian.ua

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в рамках Плана победы, презентованного Президентом Владимиром Зеленским 16 октября 2024 года, Украина предлагала ЕС и США заключить соглашения об инвестициях в добычу урана, титана и лития.

Президент тогда заявлял, что «в Украине сосредоточены природные ресурсы, и в частности, критически важные металлы ценой в триллионы долларов США. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции либо Россию и её союзников, либо Украину и демократический мир».

Президент США Дональд Трамп согласился с предложением Украины. Об этом сообщает The Guardian.

Так, Трамп хочет договориться о соглашении по поставке редкоземельных металлов, используемых в электронике ключевых элементов в обмен на помощь.

Президент США отметил, что он получил уведомление от украинской стороны о готовности заключить соответствующее соглашение, передает АР.

«Я хочу обеспечить безопасность редкоземельных элементов. Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. У них большая редкая земля. И я хочу безопасности редкоземельных элементов и они готовы это сделать», — сказал Трамп.

Как известно, Украина владеет запасами цветных и редкоземельных металлов, в том числе бериллия, циркония, тантала, а также комплекс фосфорных редкоземельных и редкометальных руд.

По оценке Forbes за 2023 год, совокупная стоимость полезных ископаемых в Украине достигает $15 трлн. При этом более 70% от общей суммы приходится на три области — Донецкую, Днепропетровскую и Луганскую.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.