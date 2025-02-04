Владимир Зеленский ответил на заявление Дональда Трампа о редкоземельных металлах

Владимир Зеленский отметил, что Украина готова добывать полезные ископаемые вместе с партнерами.

Фото: president.gov.ua

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп предложил обмен редкоземельных металлов с Украины на военную помощь США, что соответствует одному из пунктов украинского Плана победы.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление Трампа о редкоземельных металлах.

«Мы открыты к тому, что все это (полезные ископаемые – ред.) может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. И это совершенно справедливо. Я об этом говорил еще в сентябре, когда у нас была встреча с президентом Трампом в Нью-Йорке.

Я сказал ему: мы будем открыты. Мы открыты, чтобы заходили инвестиции американских компаний», – сказал Владимир Зеленский журналистам после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

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