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Кит Келлог официально стал специальным представителем США по Украине и РФ

08:16, 4 февраля 2025
Дональд Трамп подписал указ о назначении Кита Келлога специальным представителем по Украине и РФ.
Кит Келлог официально стал специальным представителем США по Украине и РФ
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Президент США Дональд Трамп подписал официальный указ о назначении Кита Келлога специальным представителем по Украине и РФ. Об этом сообщает «Голос Америки».

Трамп подчеркнул, что США «достигли значительный прогресс в отношениях между Россией и Украиной».

«Мы достигли значительного прогресса по отношению к России, Украине. Увидим, что будет. Но был достигнут значительный прогресс. Мы должны остановить ту бессмысленную войну», – отметил Трамп, подписывая указ и общаясь с журналистами.

Ранее в медиа появилась информация, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог отложил свою запланированную поездку в Киев и несколько европейских столиц до инаугурации Трампа 20 января.

Впоследствии глава МИД Андрей Сибига прокомментировал перенос визита спецпредставителя Трампа Келлога в Киев.

Также в МИД объяснили отложение визита Кита Келлога в Киев сугубо из-за юридических вопросов.

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США рф Украина Дональд Трамп

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