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Китай ввел пошлины против США — под ударом американская нефть, газ и уголь

08:12, 4 февраля 2025
Китай ввел 10% пошлины на американские нефти, сельскохозяйственную технику и 15% на уголь и сжиженный газ из США.
Китай ввел пошлины против США — под ударом американская нефть, газ и уголь
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Китай ввел пошлины на американские товары в ответ на аналогичные действия президента США Дональда Трампа. Под удар попали американская нефть, уголь и газ. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным, Китай ввел 10% пошлины на американские нефти, сельскохозяйственную технику и 15% на уголь и сжиженный газ из США.

КНР также вводит экспортный контроль по товарам, связанным с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием.

«Одностороннее повышение тарифов США серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации. Это не только не помогает в решении собственных проблем, но и наносит ущерб нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и США», — отметило Министерство торговли Китая.

Также Пекин инициирует расследование компании Google из-за вероятного нарушения антимонопольного законодательства.

Bloomberg отмечает, что китайские пошлины не столь широкомасштабны в отличие от американских, которые касаются всей поставляемой в США китайской продукции.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп ввел тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая. Теперь импортеры будут платить новый налог 25% на товары из Канады и Мексики, а также сбор 10% на товары из Китая.

В ответ Канада ввела 25% пошлины на импорт широкого перечня американских товаров. 

Добавим, что США на один месяц приостановят пошлины на мексиканские товары. Мексика со своей стороны отправит на границу с США 10 тысяч военных, «чтобы предотвратить наркотрафик».

Также США на месяц приостановят введение импортных пошлин на товары из Канады.

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США Дональд Трамп Китай

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