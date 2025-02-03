США на один місяць призупинять дію мит на мексиканські товари

Мексика зі свого боку відправить на кордон із США 10 тисяч військових, «щоб запобігти наркотрафіку».

Сполучені Штати Америки погодилися призупинити на один місяць запровадження мит на мексиканські товари. Про це заявила президент Мексики Клаудія Шейнбаум після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, передає CNBC.

За її словами, Мексика у свою чергу відправить на кордон зі Штатами 10 тисяч військовослужбовців, «щоб запобігти торгівлі наркотиками з Мексики до Сполучених Штатів, зокрема фентанілу».

«У нас була хороша розмова з президентом Трампом з великою повагою до наших відносин і суверенітету; ми досягли низки домовленостей», – зазначила Шейнбаум.

«Сполучені Штати мають намір працювати над запобіганням торгівлі потужною зброєю до Мексики», — додала вона.

Як писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп ввів тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Відтепер, імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю.

Додамо, що Мексика реалізує «план Б» після анонсованих Дональдом Трампом мит на імпорт.

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