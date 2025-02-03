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США на один місяць призупинять дію мит на мексиканські товари

17:54, 3 лютого 2025
Мексика зі свого боку відправить на кордон із США 10 тисяч військових, «щоб запобігти наркотрафіку».
США на один місяць призупинять дію мит на мексиканські товари
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Сполучені Штати Америки погодилися призупинити на один місяць запровадження мит на мексиканські товари. Про це заявила президент Мексики Клаудія Шейнбаум після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, передає CNBC.

За її словами, Мексика у свою чергу відправить на кордон зі Штатами 10 тисяч військовослужбовців, «щоб запобігти торгівлі наркотиками з Мексики до Сполучених Штатів, зокрема фентанілу».

«У нас була хороша розмова з президентом Трампом з великою повагою до наших відносин і суверенітету; ми досягли низки домовленостей», – зазначила Шейнбаум.

«Сполучені Штати мають намір працювати над запобіганням торгівлі потужною зброєю до Мексики», — додала вона.

Як писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп ввів тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Відтепер, імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю.

Додамо, що Мексика реалізує «план Б» після анонсованих Дональдом Трампом мит на імпорт.

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Дональд Трамп Мексика

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