На Житомирщині затримали підозрюваного у вимаганні грошей у адвоката

За інформацією слідства, чоловік звинувачував адвоката у розвалі його родини та вимагав повернути неіснуючий борг.

На Житомирщині поліцейські за участі співробітників СБУ викрили чоловіка, якого підозрюють у погрозах юристу та членам його родини фізичною розправою та вимаганні грошей. За інформацією слідства, чоловік звинувачував адвоката у розвалі його родини та вимагав повернути неіснуючий борг.

Як вказується, правоохоронці встановили, що на початку жовтня підозрюваний висловив незадоволення правнику щодо неналежного виконання ним своїх професійних обов’язків. На його думку, було безпідставне втручання в його сімейне життя, зокрема, через надання юридичних послуг дружині під час процесу розлучення.

Зазначається, що будь-яких письмових угод чи усних домовленостей раніше між адвокатом та чоловіком не існувало.

«Свої претензії «скаржник» оцінив у 550 доларів, 200 євро та 3000 гривень, нібито сплачені раніше з сімейного бюджету як гонорар. Він тривалий час тероризував 43-річного юриста в телефонних розмовах та під час особистих зустрічей, здійснюючи психологічний тиск, погрожуючи фізичною розправою й постійно нагадуючи про «невиплачений борг»», - пишуть у поліції.

Чоловіка затримали під час отримання 900 доларів.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Судом чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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