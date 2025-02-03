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Прикордонники зі стріляниною зупинили автомобіль ухилянтів, які хотіли дістатися до Румунії

19:35, 3 лютого 2025
Для того, щоб дістатися прикордоння, чоловіки найняли водія з Чернівецької області.
Прикордонники зі стріляниною зупинили автомобіль ухилянтів, які хотіли дістатися до Румунії
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Прикордонники зі стріляниною затримали трьох чоловіків з Івано-Франківської, Львівської та Вінницької областей. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Так, співробітники Чернівецького загону спільно з охоронцями кордону відділу «Порубне» затримали трьох правопорушників.

Аби дістатися до прикордоння «туристична група» у складі 3-х чоловіків найняли мешканця Чернівецької області, який мав перевезти їх на власній автівці.

Для зупинки транспортного засобу та припинення протиправних дій прикордонному наряду довелось здійснити кілька попереджувальних пострілів.

Порушниками виявились жителі Івано-Франківської, Львівської та Вінницької областей, які згодом зізналися у намірі незаконно дістатися до Румунії.

Також стало відомо, що затримані придбали за допомогою месенджера у невідомої особи відповідні карти та маршрут руху до українсько-румунського кордону. За дану послугу кожен мав сплатити 6 тисяч доларів.

Незаконних «туристів» доставили до прикордонного підрозділу, стосовно них оформили протоколи за статтями 204-1, 185-10 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби України».

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