Пограничники со стрельбой остановили автомобиль уклонистов, которые хотели добраться в Румынию

Для того, чтобы добраться до приграничья, мужчины наняли водителя из Черновицкой области.

Пограничники со стрельбой задержали троих мужчин из Ивано-Франковской, Львовской и Винницкой областей. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Так, сотрудники Черновицкого отряда совместно с охранниками границы отдела «Порубное» задержали троих правонарушителей.

Чтобы добраться до приграничья «туристическая группа» в составе 3-х мужчин наняли жителя Черновицкой области, который должен был перевезти их на собственном автомобиле.

Для остановки транспортного средства и прекращения противоправных действий пограничному наряду пришлось произвести несколько упреждающих выстрелов.

Нарушителями оказались жители Ивано-Франковской, Львовской и Винницкой областей, которые впоследствии признались в намерении незаконно добраться в Румынию.

Также стало известно, что задержанные приобрели с помощью мессенджера у неизвестного соответствующие карты и маршрут к украинско-румынской границе. За данную услугу каждый должен был оплатить 6 тысяч долларов.

Незаконных «туристов» доставили в пограничное подразделение, в отношении них оформили протоколы по статьям 204-1, 185-10 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или служащего Украины».

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