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Французского режиссера Кристофа Ружжиа осудили за сексуальное насилие над Адель Энель

21:46, 3 февраля 2025
Режиссер Ружжиа получил два года домашнего ареста за домогательства к актрисе, когда та была ребенком.
Французского режиссера Кристофа Ружжиа осудили за сексуальное насилие над Адель Энель
Фото: Getty Images
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Парижский суд признал французского режиссера Кристофа Ружжиа виновным в сексуальном насилии над актрисой Адель Энель, которое происходило в период, когда ей было от 12 до 15 лет.

Как сообщает The Guardian, суд приговорил 59-летнего режиссера к двум годам домашнего ареста с ношением электронного браслета, а также назначил еще два года условного срока. Сам Ружжиа в суде отрицал свою вину.

35-летняя Адель Энель, известная ролями в фильмах «120 ударов в минуту», «Один король - одна Франция», «Портрет девушки в огне», стала первой известной актрисой, которая открыто обвинила французскую киноиндустрию в толерантности к сексуальному насилию. Она заявила, что во Франции подобные преступления замалчиваются, тогда как в США движение MeToo уже привело к существенным изменениям.

В 2019 году Энель рассказала, что во время съемок своего первого фильма «Дьяволы» подверглась домогательствам со стороны режиссера. Она играла роль девочки-сироты с аутизмом и на тот момент ей было всего 12 лет. Актриса заявила, что в течение трех лет Ружжиа приглашал ее к себе домой, пытался целовать, обнимать и признавался в любви.

Несмотря на нежелание подавать официальный иск из-за недоверия к правосудию, прокуратура начала расследование после ее публичного заявления.

После скандала в 2019 году Французское общество кинорежиссеров исключило Ружжиа из своих рядов.

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