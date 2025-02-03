В Киеве за последние шесть дней января зафиксировали 11 температурных рекордов

Среднемесячная температура воздуха в январе повторила рекордное значение 2007 года

Среднемесячная температура воздуха в январе в Киеве повторила рекордное значение 2007 года и составила 2,1°С, что на 5,3°С выше климатической нормы. За последние шесть дней месяца было установлено 11 температурных рекордов. Об этом сообщили на метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского по данным наблюдений.

Так, холоднее всего в столице было 6 января, когда минимальная температура под утро снизилась до -6,9°С, а теплое всего – 30 января, когда максимальная температура после полудня достигла +11,6°С.

Осадков выпало 25 мм или 68% климатической нормы.

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