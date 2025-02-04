Как облагается налогом деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме

Плательщики обязаны платить авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий за каждый пункт обмена иностранной валюты, внесенный в Реестр пунктов обмена иностранной валюты по состоянию на первое число текущего месяца

Государственная налоговая служба рассказала, как осуществляется налогообложение деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме.

Согласно п. 137.11 ст. 137 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года №2755-VI плательщики налога, осуществляющие деятельность по торговле валютными ценностями в наличной форме, обязаны уплачивать авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий за каждый пункт обмена иностранной валюты, внесенный в Реестр пунктов обмена иностранной валюты по состоянию на первое число в текущем месяце.

Авансовые взносы и налог на прибыль предприятий, подлежащий уплате в бюджет налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по торговле валютными ценностями в наличной форме, определяются в порядке, предусмотренном п. 141.13 ст. 141 НКУ.

Налогоплательщики, осуществляющие деятельность по торговле валютными ценностями в наличной форме, уплачивают ежемесячно, не позднее последнего операционного (банковского) дня текущего месяца, авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий за каждый пункт обмена иностранной валюты, внесенный в Реестр по состоянию на первое число текущего месяца, в размере, определенном пп. 141.13.2 п. 141.13 ст. 141 НКУ.

Для целей налогообложения деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме под пунктом обмена иностранной валюты понимается структурное/отделенное подразделение, открываемое налогоплательщиком, согласно Закону Украины от 21 июня 2018 года №2473-VIII «О валюте и валютных операциях» с изменениями и дополнениями имеет право осуществлять торговлю валютными ценностями в наличной форме с целью осуществления торговли иностранной валютой в наличной форме.

Законом от 10.10.2024 №4015-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в период действия военного положения» внесены изменения, в частности, в пп. 141.13.2 п. 141.13 ст. 141 НКУ, согласно которому предусмотрено, что авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий с 01.01.2025 оплачивается в размере:

а) эквивалентному шестистам евро согласно официальному курсу гривни, установленному Национальным банком Украины на первое число первого месяца календарного квартала, в котором происходит уплата авансового взноса, за каждый пункт обмена иностранной валюты, расположенный в населенном пункте (кроме города Киева), численность населения которого превышает 50 тысяч, по статистическим данным численности населения Украины, размещенным на веб-сайте специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в области статистики по состоянию на 1 января года, предшествующего текущему году;

б) эквивалентному семистам евро согласно официальному курсу гривни, установленному Национальным банком Украины на первое число первого месяца календарного квартала, в котором происходит уплата авансового взноса, за каждый пункт обмена иностранной валюты, расположенный в городе Киеве;

в) эквивалентному двумстам евро согласно официальному курсу гривни, установленному Национальным банком Украины на первое число первого месяца календарного квартала, в котором происходит уплата авансового взноса, за каждый пункт обмена иностранной валюты, расположенный в других, кроме предусмотренных подпунктами «а» и «б» » пп. 141.13.2 п. 141.13 ст. 141 НКУ, населённых пунктах или за пределами населенных пунктов.

В соответствии с пп. 141.13.3 п. 141.3 ст. 141 НКУ авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий, уплаченные в соответствии с п. 141.3 ст. 141 НКУ является неотъемлемой частью налога на прибыль.

Уплаченная в течение отчетного (налогового) периода сумма авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий уменьшает налоговые обязательства по налогу на прибыль предприятий, рассчитанные по результатам такого отчетного (налогового) периода по базовой (основной) ставке, определенной ст. 136 НКУ, в сумме, не превышающей сумму начисленного налогового обязательства за такой налоговый (отчетный) период.

Если сумма авансового взноса, предварительно уплаченного в течение отчетного (налогового) года, превышает сумму начисленного налогового обязательства за такой налоговый (отчетный) год, сумма такого превышения не переносится в уменьшение налоговых обязательств последующих налоговых (отчетных) периодов.

Сумма уплаченных авансовых взносов по налогу на прибыль не подлежит возврату налогоплательщику как излишне и/или ошибочно уплачены налоговые обязательства, не может быть засчитана в счет других налогов и сборов (обязательных платежей) и на нее не распространяются положения ст. 43 НКУ.

Денежное обязательство в виде авансового взноса по налогу на прибыль предприятий считается согласованным в момент возникновения такого обязательства, определяемого по календарной дате, установленной пп. 141.13.1 п. 141.13 ст. 141 НКУ для предельного срока уплаты авансового взноса по налогу на прибыль предприятий в соответствующий бюджет.

В случае, если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму авансового взноса по налогу на прибыль предприятий в течение срока, определенного пп. 141.13.1 п. 141.13 ст. 141 НКУ, такой налогоплательщик привлекается к ответственности в виде штрафа в размерах, определенных ст. 124 НКУ.

Национальный банк Украины до 10 числа (включительно) текущего месяца представляет в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, информацию о пунктах обмена иностранной валюты, внесенные в Реестр по состоянию на первое число текущего месяца, с указанием их местонахождение и субъекта хозяйствования , от имени которого соответствующий пункт обмена иностранной валюты имеет право осуществлять торговлю иностранной валютой в наличной форме Информация подается в порядке, определенном Национальным банком Украины по согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику (пп. 141.13.5 п. 141.13 ст. 141 НКУ).

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