У Києві за останні шість днів січня зафіксували 11 температурних рекордів

Середньомісячна температура повітря у січні повторила рекордне значення 2007 року.

Середньомісячна температура повітря у січні в Києві повторила рекордне значення 2007 року і склала 2,1°С, що на 5,3°С вище за кліматичну норму. За останні шість днів місяця було встановлено 11 температурних рекордів. Про це повідомили на метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського за даними спостережень.

Так, найхолодніше у столиці було 6 січня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -6,9°С, а найтепліше – 30 січня, коли максимальна температура після полудня досягла +11,6°С.

Опадів випало 25 мм або 68 % кліматичної норми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.