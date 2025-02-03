Французького режисера Крістофа Ружжіа засудили за сексуальне насильство над Адель Енель

Режисер Ружжіа отримав два роки домашнього арешту за домагання до акторки, коли та була дитиною.

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Паризький суд визнав французького режисера Крістофа Ружжіа винним у сексуальному насильстві над акторкою Адель Енель, яке відбувалося в період, коли їй було від 12 до 15 років.

Як повідомляє The Guardian, суд засудив 59-річного режисера до двох років домашнього арешту з носінням електронного браслета, а також призначив ще два роки умовного терміну. Сам Ружжіа в суді заперечував свою провину.

35-річна Адель Енель, відома ролями у фільмах «120 ударів на хвилину», «Один король — одна Франція», «Портрет дівчини у вогні», стала першою відомою акторкою, яка відкрито звинуватила французьку кіноіндустрію в толеруванні сексуального насильства. Вона заявила, що у Франції подібні злочини замовчуються, тоді як у США рух MeToo вже призвів до суттєвих змін.

У 2019 році Енель розповіла, що під час зйомок свого першого фільму «Дияволи» зазнала домагань з боку режисера. Вона грала роль дівчинки-сироти з аутизмом і на той момент мала лише 12 років. Акторка заявила, що протягом трьох років Ружжіа запрошував її до себе додому, намагався цілувати, обіймати та зізнавався в коханні.

Попри небажання подавати офіційний позов через недовіру до правосуддя, прокуратура розпочала розслідування після її публічної заяви.

Після скандалу у 2019 році Французьке товариство кінорежисерів виключило Ружжіа зі своїх лав.

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