Практика судов
  1. В Украине

На Житомирщине задержали подозреваемого в вымогательстве денег у адвоката

23:48, 3 февраля 2025
По информации следствия, мужчина обвинял адвоката в развале его семьи и потребовал вернуть несуществующий долг.
На Житомирщине задержали подозреваемого в вымогательстве денег у адвоката
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирской области полицейские при участии сотрудников СБУ разоблачили мужчину, которого подозревают в угрозах юристу и членам его семьи физической расправой и вымогательстве денег. По информации следствия, мужчина обвинял адвоката в развале его семьи и потребовал вернуть несуществующий долг.

Как указывается, правоохранители установили, что в начале октября подозреваемый выразил недовольство юристу относительно ненадлежащего исполнения им своих профессиональных обязанностей. По его мнению, было безосновательное вмешательство в его семейную жизнь, в частности из-за предоставления юридических услуг жене во время процесса развода.

Отмечается, что каких-либо письменных соглашений или устных договоренностей раньше между адвокатом и мужчиной не существовало.

«Свои претензии «жалобщик» оценил в 550 долларов, 200 евро и 3000 гривен, якобы уплаченные ранее из семейного бюджета в качестве гонорара. Он долгое время терроризировал 43-летнего юриста в телефонных разговорах и во время личных встреч, оказывая психологическое давление, угрожая физической расправой и постоянно напоминая о «невыплаченном долге»», - пишут в полиции.

Мужчину задержали во время получения 900 долларов.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Судом мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Агентством USAID пока будет руководить Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что сотрудники Агентства USAID полностью отказались от сотрудничества.

Кабмин издал постановление о передаче данных пациентов из Электронной системы здравоохранения на Портал Дия

Также данные из Электронной системы здравоохранения о пациентах, кроме Портала Дия, будут попадать в системы поставщиков электронных коммуникационных услуг.

«Сумерки ВАКС» – судьям Высшего антикоррупционного суда в последнее время не везет во время различных конкурсов

Неудачей для судей ВАКС завершились конкурсы на должности членов ВСП, ВККС и судей АП ВАКС, а Совет правосудия еще и открывает дисциплинарные дела.

Сотрудникам USAID сообщили, что здание штаб-квартиры будет закрыто для персонала Агентства – AP

Сотрудникам USAID 3 февраля запретили входить в штаб-квартиру в Вашингтоне – AP.

Трансформация коммуникаций, добродетель должностных лиц, мониторинг политических процессов – в связи с ликвидацией USAID могут остановиться гранты на 835 млн долларов

Ликвидация USAID может остановить выплаты правительственным органам и общественным организациям, занимавшимся трансформацией коммуникаций, медиа и добродетелью чиновников на 835 млн долларов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Лиска
    Ігор Лиска
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валентина Новик
    Валентина Новик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва