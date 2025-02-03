На Житомирщине задержали подозреваемого в вымогательстве денег у адвоката

По информации следствия, мужчина обвинял адвоката в развале его семьи и потребовал вернуть несуществующий долг.

В Житомирской области полицейские при участии сотрудников СБУ разоблачили мужчину, которого подозревают в угрозах юристу и членам его семьи физической расправой и вымогательстве денег. По информации следствия, мужчина обвинял адвоката в развале его семьи и потребовал вернуть несуществующий долг.

Как указывается, правоохранители установили, что в начале октября подозреваемый выразил недовольство юристу относительно ненадлежащего исполнения им своих профессиональных обязанностей. По его мнению, было безосновательное вмешательство в его семейную жизнь, в частности из-за предоставления юридических услуг жене во время процесса развода.

Отмечается, что каких-либо письменных соглашений или устных договоренностей раньше между адвокатом и мужчиной не существовало.

«Свои претензии «жалобщик» оценил в 550 долларов, 200 евро и 3000 гривен, якобы уплаченные ранее из семейного бюджета в качестве гонорара. Он долгое время терроризировал 43-летнего юриста в телефонных разговорах и во время личных встреч, оказывая психологическое давление, угрожая физической расправой и постоянно напоминая о «невыплаченном долге»», - пишут в полиции.

Мужчину задержали во время получения 900 долларов.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Судом мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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