США на один месяц приостановят действие пошлин на мексиканские товары

Мексика со своей стороны отправит на границу с США 10 тысяч военных, «чтобы предотвратить наркотрафик».

Соединенные Штаты Америки согласились приостановить на один месяц введение пошлин на мексиканские товары. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, передает CNBC.

По ее словам, Мексика в свою очередь отправит на границу со Штатами 10 тысяч военнослужащих, «чтобы предотвратить торговлю наркотиками из Мексики в Соединенные Штаты, в частности фентанил».

«У нас был хороший разговор с президентом Трампом с большим уважением к нашим отношениям и суверенитету; мы достигли ряда договоренностей», – отметила Шейнбаум.

«Соединенные Штаты намерены работать над предотвращением торговли мощным оружием в Мексику», - добавила она.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп ввел тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая. Теперь импортеры будут платить новый налог 25% на товары из Канады и Мексики, а также сбор 10% на товары из Китая.

Добавим, что Мексика реализует «план Б» после анонсированных Дональдом Трампом пошлин на импорт.

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