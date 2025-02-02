Мексика реалізує «план Б» після анонсованих Дональдом Трампом мит на імпорт

Мексика реалізує тарифні та нетарифні заходи у відповідь.

Як писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп ввів тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Відтепер, імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю.

У відповідь Канада запроваджує 25% мита на імпорт широкого переліку американських товарів, а Китай розкритикував таку політику та заявив про «контрзаходи».

Щодо реакції Мексики, то президентка Клаудія Шейнбаум також повідомила про заходи у відповідь. У соцмережі Х вона написала, що доручає міністру економіки «реалізувати план Б, який включатиме тарифні та нетарифні заходи на захист інтересів Мексики». Подробиць плану вона не розкрила.

За словами Шейнбаум, проблеми вирішуються не запровадженням тарифів, а шляхом розмов і діалогу.

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