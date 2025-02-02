Мексика реализует «план Б» после анонсированных Дональдом Трампом пошлин на импорт

Мексика реализует ответные тарифные и нетарифные меры в ответ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп ввел тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая. Теперь импортеры будут платить новый налог 25% на товары из Канады и Мексики, а также сбор 10% на товары из Китая.

В ответ Канада вводит 25% пошлины на импорт широкого перечня американских товаров, а а Китай раскритиковал такую ​​политику и заявил о «контрмерах».

Что касается реакции Мексики, то президент Клаудия Шейнбаум также сообщила о ответных мерах. В соцсети Х она написала, что поручает министру экономики «реализовать план Б, включающий тарифные и нетарифные меры на защиту интересов Мексики». Подробности плана она не раскрыла.

По словам Шейнбаум, проблемы решаются не введением тарифов, а путем разговоров и диалога.

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