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США в месяц приостановят введение импортных пошлин на канадские товары — Трюдо поговорил с Трампом

07:54, 4 февраля 2025
Со своей стороны Канада усилит защиту границы и борьбу с наркотрафиком.
США в месяц приостановят введение импортных пошлин на канадские товары — Трюдо поговорил с Трампом
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Соединенные Штаты Америки в месяц приостановили внедрение 25% пошлин на канадские товары. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Со своей стороны Канада усилит защиту границы и борьбу с наркотрафиком.

«Я только что провел хороший разговор с президентом Трампом. Канада реализует наш план по укреплению границы на 1,3 млрд долларов - усиливая пограничный контроль с помощью новых вертолетов, технологий и персонала, улучшая координацию с американскими партнерами и увеличивая ресурсы для предотвращения потока фентанила», - отметил Трюдо.

По его словам, над защитой границы будут работать около 10 тысяч пограничников.

Кроме того, Канада обязалась назначить ответственного за борьбу с наркокартелями, которые занимаются созданием и продажей синтетического наркотика фентанила. А еще признает картели террористическими организациями.

«Я также подписал новую директиву разведки об организованной преступности и фентаниле, и мы поддержим ее 200 млн долларов. Предлагаемые тарифы будут прекращены как минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе», – резюмировал Трюдо.

Позже Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social подтвердил свое решение о 30-дневной паузе во введении тарифов на импорт из Канады.

По его словам, пауза необходима для того, чтобы понять, «может ли быть структурирован окончательный экономический договор с Канадой».

Как писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп ввел тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая. Теперь импортеры будут платить новый налог 25% на товары из Канады и Мексики, а также сбор 10% на товары из Китая.

В ответ Канада ввела25% пошлины на импорт широкого перечня американских товаров. 

Добавим, что США на один месяц приостановят пошлины на мексиканские товары. Мексика со своей стороны отправит на границу с США 10 тысяч военных, «чтобы предотвратить наркотрафик».

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США Дональд Трамп Канада

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