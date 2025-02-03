Модернизация армии — Зеленский утвердил план перехода на новую организационную структуру ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил план перехода на новую организационную структуру ВСУ и создание корпусов.
Глава государства в вечернем обращении отметил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по модернизации украинской армии.
«Уже был утвержден соответствующий план перехода на новую организационную структуру Вооруженных Сил Украины и создание корпусов. Сохраняем внимание к этому – к выполнению. Корпусная система нужна», - подчеркнул Владимир Зеленский.
По его словам, также были обсуждены подходы к назначению командиров корпусов.
«Это должны быть наиболее подготовлены, наиболее перспективны офицеры с боевым опытом и современным мышлением. Армия должна быть современной. И главное – ценить людей. Соответствующие решения будут обнародованы», - подчеркнул Президент.
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