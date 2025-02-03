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Дональд Трамп еще раз предложил Канаде стать 51-м штатом США

21:30, 3 февраля 2025
По его словам, в таком случае Канада сможет избежать торговых пошлин и получит военную защиту США.
Дональд Трамп еще раз предложил Канаде стать 51-м штатом США
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Американский президент Дональд Трамп в очередной раз предложил Канаде стать 51-м штатом США. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

По его словам, для того чтобы избавиться от пошлин, Канаде следует войти в состав США.

Трамп заявил, что Канада сможет избежать торговых пошлин и получит военную защиту США, если войдет в их состав на правах 51 штата.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп ввел тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая. Теперь импортеры будут платить новый налог 25% на товары из Канады и Мексики, а также сбор 10% на товары из Китая.

В ответ Канада вводит 25% пошлины на импорт широкого перечня американских товаров. 

Добавим, что США на один месяц приостановят пошлины на мексиканские товары. Мексика со своей стороны отправит на границу с США 10 тысяч военных, «чтобы предотвратить наркотрафик».

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США Дональд Трамп Канада

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