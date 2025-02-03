За його словами, в такому разі Канада зможе уникнути торгових мит та отримає військовий захист США.

Американський президент Дональд Трамп вкотре запропонував Канаді стати 51-м штатом США. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

За його словами, для того, щоб позбутися мит, Канаді слід увійти у склад США.

Трамп заявив, що Канада зможе уникнути торгових мит і отримає військовий захист США, якщо увійде до їхнього складу на правах 51 штату.

Як писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп ввів тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Відтепер, імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю.

У відповідь Канада запроваджує 25% мита на імпорт широкого переліку американських товарів.

Додамо, що США на один місяць призупинять дію мит на мексиканські товари. Мексика зі свого боку відправить на кордон із США 10 тисяч військових, «щоб запобігти наркотрафіку».

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