«Українські воїни – гарант безпеки Європи», — у МЗС різко відповіли Анджею Дуді, який побачив загрозу в українських військових

МЗС України не погоджується з припущенням польського президента про ймовірні ризики через повернення українських військових з фронту.

Як повідомлялося раніше, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що завершення війни в Україні та повернення з фронту тисяч чоловіків може призвести до сплеску міжнародної організованої злочинності.

МЗС України прокоментувало заяву польського президента, який пов'язав можливий ріст злочинності в Європі з поверненням з фронту українських захисників.

Речник відомства Георгій Тихий заявив, що МЗС не погоджується з припущенням Дуди про ймовірні ризики через повернення українських військових з фронту.

Він нагадав, що після 2014 року, коли сотні тисяч українців вже пройшли через фронт, жодного суттєвого зростання злочинності або загроз для Польщі чи Європи не спостерігалося.

Також речник підкреслив, що з перших років російської агресії, Україна приділяє пріоритетну увагу адаптації, соціалізації та інтеграції військових.

«Українські воїни є не загрозою, а фактором безпеки для всієї Європи. Вони є запорукою вільного та стабільного майбутнього Європи», – наголосив Тихий.

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