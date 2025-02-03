Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що після закінчення війни в Україні зросте міжнародна злочинність

Польський президент побоюється зростання міжнародної злочинності після завершення війни та повернення з фронту тисяч чоловіків.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що завершення війни в Україні та повернення з фронту тисяч чоловіків може призвести до сплеску міжнародної організованої злочинності. Про це він заявив у інтерв'ю Financial Times.

«Уявіть собі ситуацію, коли тисячі людей з фронту повертаються додому. Ті люди, які воюють з Росією, багато з них матимуть психічні проблеми», – сказав Дуда.

За його словами, багато хто із військових страждатимуть від посттравматичного стресового розладу і повернуться до «своїх сіл, своїх міст, де вони побачать зруйновані будинки, зруйновані заводи, зруйновані фабрики, без роботи і без перспектив».

Він висловив занепокоєння, що коли бойові дії припиняться, злочинність перекинеться через кордон з України в Польщу, зачепивши також Західну Європу і США.

Дуда порівняв ситуацію з РФ на початку 1990-х років, коли бандитизм і насильство із застосуванням зброї зросли серед ветеранів десятирічної радянської окупації Афганістану.

«Просто згадайте часи, коли розпався Радянський Союз, і наскільки зріс рівень організованої злочинності в Західній Європі, а також у США», – сказав він.

Польський президент зазначив, що повернення радянських військ «мало такий вплив на вибух організованої злочинності» та зауважив, що втрати від повномасштабного вторгнення РФ в Україну майже три роки тому були набагато більшими, ніж під час війни в Афганістані.

Він наголосив, що у випадку укладення мирної угоди між Києвом і Москвою, Україні необхідно надати підтримку для відновлення економіки і «підтримання порядку та безпеки всередині країни».

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