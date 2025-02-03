Президент Польши Анджей Дуда считает, что после окончания войны в Украине вырастет международная преступность

Польский президент опасается роста международной преступности после войны и возвращение с фронта тысяч мужчин.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что завершение войны в Украине и возвращение с фронта тысяч мужчин может привести к всплеску международной организованной преступности. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«Представьте себе ситуацию, когда тысячи людей с фронта возвращаются домой. Те люди, которые воюют с Россией, многие будут иметь психические проблемы», – сказал Дуда.

По его словам, многие из военных будут страдать от посттравматического стрессового расстройства и вернутся в «свои деревни, свои города, где они увидят разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, без работы и без перспектив».

Он выразил обеспокоенность, что, когда боевые действия прекратятся, преступность перевернется через границу из Украины в Польшу, затронув также Западную Европу и США.

Дуда сравнил ситуацию с РФ в начале 90-х годов, когда бандитизм и насилие с применением оружия выросли среди ветеранов десятилетней советской оккупации Афганистана.

«Просто вспомните времена, когда распался Советский Союз, и насколько возрос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США», – сказал он.

Польский президент отметил, что возвращение советских войск «оказало такое влияние на взрыв организованной преступности» и отметил, что потери от полномасштабного вторжения РФ в Украину почти три года назад были гораздо больше, чем во время войны в Афганистане.

Он подчеркнул, что в случае заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой, Украине необходимо оказать поддержку для восстановления экономики и поддержания порядка и безопасности внутри страны.

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