В Николаевской области после попытки изнасилования мужчина украл у девушки телефон

Мужчина напал на 21-летнюю девушку и пытался изнасиловать, но ей удалось скрыться.

В поселке Еланец в Николаевской области мужчина пытался изнасиловать 21-летнюю девушку, а когда та стала сопротивляться, он украл ее телефон. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как стало известно, 30 января мужчина в одном из кафе заметил 21-летнюю девушку. Когда она возвращалась домой, он настиг ее и, применяя физическую силу, пытался изнасиловать. Однако потерпевшей удалось вырваться и убежать.

Тогда злоумышленник решил украсть ее телефон, оставшийся на месте происшествия.

Злоумышленник был задержан и заключен под стражу.

За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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