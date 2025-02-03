Совет обороны Киева обсудит вопросы транспортного коллапса во время воздушных тревог

В настоящее время идет подготовка решений по решению проблемы транспортного коллапса в столице во время каждой воздушной тревоги.

На одном из ближайших заседаний Совета обороны Киева будет обсужден вопрос транспортного коллапса во время воздушных тревог. Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Также, по его словам, на рассмотрение будет вынесен вопрос утверждения алгоритма очистки столицы от автомобилей: поврежденных в результате российских обстрелов и брошенных владельцами в квартальных, дворовых проездах.

«Мы возвращаем наше городское пространство к нормальному виду. А экстренные службы должны иметь свободный доступ в дома. Это одна из основ безопасности городской среды», – отметил Ткаченко.

Не считая этого, будет рассматриваться ряд вопросов сохранности. В частности, решение о защите критической инфраструктуры.

В настоящее время идет подготовка решений по решению проблемы транспортного коллапса в столице во время каждой воздушной тревоги.

«Очень важно, чтобы аспект безопасности был проработан максимально взвешенно. По плану – следующее заседание должно быть уже с конкретными результатами», – подытожил начальник КМВА.

Ранее сообщалось, что в Киеве наработают предложения по работе транспорта во время воздушной тревоги.

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